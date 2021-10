Herbst am Bodensee ist Weinlese-Zeit. Schriftstellerin Monika Taubitz liebt diese Jahreszeit. Dann macht die 84-jährige ihre Spaziergänge durch die Meersburger Weinberge besonders gern.

Der Rundweg durch die Weinberge führt Monika Taubitz vorbei am Aussichtspunkt "Meersburger Schüssel" in der Nähe von Riedetsweiler. Von dort hat sie eine Aussicht über die Reben und den Bodensee. Und von den Allgäuer Alpen bis zu den Hegaubergen. Von Meersburg selbst ist von der Anhöhe aus nur noch die Kirchturmspitze zu erkennen.

Reife Trauben und bunt gefärbtes Laub

Die Weinlese ist eine besondere Zeit in dem Bodensee-Städtchen, viele Winzer leben vom Weinbau. Man nehme sogar einen Geruch nach frischem Traubensaft wahr, bemerkt die Schriftstellerin. Am Ende ihrer Runde kommt Monika Taubitz noch am Neuweiher vorbei, einem beschaulichen, kleinen, mit Wald umrundeten, See vorbei.

Eindrücke vom Rundweg durch die Weinberge