Sagenhafter Ort: Sonnenaufgang bei Berg

Für Heinz Pumpmeier ist der Sonnenaufgang ein ganz besonderes Spektakel. Dafür wandert er gerne zu einer Sitzbank oberhalb von Berg bei Ravensburg - und das natürlich ganz besonders früh am Morgen.

Die meisten Menschen schlafen noch, wenn Heinz Pumpmeier seinen persönlichen sagenhaften Ort aufsucht. Von einer Bank oberhalb von Berg bei Ravensburg beobachtet er gerne den Sonnenaufgang. SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat sich ebenfalls in aller Herrgottsfrühe auf den Weg gemacht und sich von dem Bankdirektor die besonderen Eindrücke schildern lassen.

"Wir erleben den Sonnenaufgang, man sieht, wie sich die Morgenröte verteilt und die ersten Sonnenstrahlen durchblitzen. Ein farblich grandioses Schauspiel."

Der Blick von Heinz Pumpmeier wandert zunächst über die prägenden Gebäude, den Mehlsack in Ravensburg, die Waldburg sowie die Basilika in Weingarten. Was ihn dabei besonders fasziniert, ist der Kontrast zu den Alpen im Hintergrund, die schon vor rund 50 Millionen Jahren durch das Aufeinandertreffen der afrikanischen und europäischen Kontinentalplatte entstanden sind.

"Sie stehen immer noch so da, wie wir sie jetzt sehen: unaufgeregt und gelassen und all das, was um sie herum geschieht, ignorierend."

Für Heinz Pumpmeier hat der Platz eine beruhigende und dadurch auch kreative Wirkung. Auch das Nachdenken über berufliche Probleme gelinge ihm an diesem Ort sehr gut - manche gute Idee sei dort schon entstanden.

Für den gebürtigen Westfalen sind besonders der Platz, die Landschaft und die Region Heimat geworden. Auch die Menschen bestärken ihn in seinem Heimatgefühl.