Sagenhafter Ort: Bärenweiler bei Kißlegg im Allgäu

Der jahrhundertealte Gebäudekomplex Bärenweiler bei Kißlegg (Kreis Ravensburg) steht derzeit leer. Für die Wangener Autorin Claudia Scherer ist es einer ihrer persönlichen Lieblingsorte.

Bis Herbst 2019 war in dem mehrere Gebäude umfassenden Areal mit Kirche und Stadel ein Senioren- und Pflegeheim untergebracht. Das Heim in Bärenweiler musste aufgrund neuer Verordnungen schließen. Doch der "Dornröschenschlaf", der teilweise bis zu 400 Jahre alten Bausubstanz scheint bald ein Ende zu haben - ein Investor will die historische Gebäude Bärenweiler wiederbeleben.

"Die Abgeschiedenheit des Ortes spürt man ganz deutlich. Man traut sich kaum, sich zu bewegen, weil der Ort so geheimnisvoll ist."

Eindrücke rund um Bärenweiler