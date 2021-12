Sagenhafter Ort: Der beste Platz für die Silvesternacht bei Meersburg

Barbara Theune-Großkopf spaziert gerne oberhalb von Meersburg vom Weiher bei Daisendorf nach Riedetsweiler (Bodenseekreis). Dort findet sie auch ihren Lieblingsort für die Silvesternacht.

Barbara Theune-Großkopf aus Konstanz wechselt für Silvester gerne die Seeseite. Die stellvertretende Direktorin des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg in Konstanz beginnt das neue Jahr am liebsten hoch über Meersburg. Sie verweilt gerne auf einer Bank auf der Anhöhe, dort bietet sich ihr ein sagenhafter Blick über den Bodensee und die Ortschaften am See. Besonders beeindruckend präsentiert sich hier die Silvesternacht: Soweit das Auge reicht werden Feuerwerke abgeschossen. Und wenn die Sicht mal nicht so klar ist, habe das auch seinen Reiz:

"Einmal waren wir an Silvester dort und es hatte Nebel. Man hat überhaupt nichts mehr gesehen, da war man wie in Watte gepackt."

Die "Silvesterbank" bietet zu jeder Jahreszeit einen besonderen Ausblick