Sagenhafter Ort: Roseanum in Schlatt am Randen

In der Serie "Sagenhafter Ort" zeigt Beate Falk einen ihrer Lieblingsorte. Die ehemalige Stadtarchivarin von Ravensburg mag die Hegaulandschaft. Dort hat sie auch einen ganz besonderen Garten entdeckt.

Der Hegau mit seinen erloschenen Vulkankegeln ist eine ganz besondere Landschaft, findet Beate Falk. In dem kleinen Ort Schlatt am Randen (Kreis Konstanz) hat sie einen Lieblingsplatz. Direkt neben der Dorfkirche liegt das Roseanum Schönbrunn von Landschaftsgärtnerin Barbara Theiss. Der Garten ist den ganzen Sommer zugänglich. Zu bestimmten Zeiten kann man sich im darin befindlichen Café mit Kaffee, Kuchen und sonstigen Leckereien verköstigen lassen.

"Man kann hier Ästhetik, Harmonie, Ruhe und Schönheit genießen, wie in einem englischen Garten, einem 'Green Garden'."

Die ehemalige Ravensburger Stadtarchivarin Beate Falk erzählt SWR-Reporterin Thea Thomiczek, warum es sie immer wieder in den Hegau zieht und was für sie das Besondere am Roseanum Schönbrunn in Schlatt am Randen ist.

Im Roseanum liegt der gestalterische Schwerpunkt - zwischen alten Bäumen und viel Grün - bei Kletterrosen, den englischen Rambler-Rosen. Beate Falk genießt bei ihren Besuchen in dem Gartenpark besonders die Blütezeit der Rosen. Dann kann die Gartenliebhaberin durchaus einige Stunden im Rosengarten in Schlatt am Randen verbringen.