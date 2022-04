Sagenhafter Ort: Klosterkirche Kellenried

Schwester Maria-Regina Kuhn vom Kloster Kellenried (Kreis Ravensburg) schätzt einen bestimmten Platz ganz besonders. Er liegt im Inneren der Kirche ihres Klosters.

Schwester Maria-Regina Kuhn ist als Äbtissin des Klosters Kellenried täglich gefordert. Ab und zu sucht sie sich einen stillen Rückzugsort. Für die Leiterin der Klostergemeinschaft ist das die Empore in der Kirche des Klosters, mit Blick auf den Altarraum. Dieser zentrale Bereich der Kirche erinnert sie an die tägliche Eucharistiefeier. Es ist auch der Bereich, an dem die Schwestern ihre Profess, das Ordensgelübde, ablegen und an dem auch sie die Äbtissinnenweihe empfangen hat. Der helle und weite Blick in den Kirchenbereich tut Schwester Maria-Regina in den kurz bemessenen Ruhemomenten gut.

"Das gehört auch zu unserem Leben dazu, dass man in die Stille geht, dass man Zeiten für die Stille reserviert."

SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat Äbtissin Maria-Regina Kuhn im Kloster Kellenried besucht.

Oben auf der Empore ist Schwester Maria-Regina ganz für sich. Und doch kann sie von dort auch durch ein Fenster auf den Hof hinunterblicken, auf das Weltliche: "Und so kommt die Welt mit herein an diesen stillen Ort." Das liebt Schwester Maria-Regina Kuhn sehr.