Helen Stoffels Lieblingsplatz ist der Landungssteg in Iznang am Bodensee. Die 31-Jährige ist auf der Höri im Landkreis Konstanz aufgewachsen. Mittlerweile lebt sie in Berlin, kommt aber immer gern an den Bodensee zu ihrer Familie.

Die Kommunikationswissenschaftlerin Helen Stoffel ist gerne in der Ferne und in der Welt, erzählt sie. Auf der anderen Seite liebt sie aber auch ihre Heimat und kehrt gerne zu ihren Wurzeln auf die Höri zurück. "Wenn ich lange in der Stadt war und dann wieder hier bin und auf den Landungssteg hinauslaufe, fühle ich eine Weite." Helen Stoffel Die heute in Berlin lebende Helen Stoffel hat für ihre Masterarbeit im Bereich Kommunikationswissenschaften mit 14 Überlebenden des Holocaust gesprochen. Unter dem Titel "Wo einmal Flieder blühte" hat sie die Arbeit veröffentlicht. Landungssteg in Iznang: SWR Bild in Detailansicht öffnen SWR Bild in Detailansicht öffnen