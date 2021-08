per Mail teilen

Eine rund 200 Meter lange Holzbrücke führt auf die kleine Klosterinsel Werd bei Eschenz im Kanton Thurgau. Dorthin zieht es Eva Eberwein, wenn sie eine Auszeit vom Alltag braucht.

Die Klosterinsel Werd liegt im Rhein in der Nähe von Stein am Rhein. Die kleine Insel am unteren Arm des Bodensees hat eine bedeutende Vergangenheit. Frühe Spuren führen bis zu der Zeit der Pfahlbauten zurück.

Wenn Eva Eberwein über die alte Holzbrücke zur kleinen Insel läuft und sich in die winzige Kapelle setzt, empfindet sie Ruhe und spürt die Geschichte, die die Insel umgibt. Für sie ist es ein Ort von unglaublicher Tiefe und Besonnenheit.