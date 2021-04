Ute Kleeberg lebt in Berlin und auf der Höri am Bodensee. Seit über 25 Jahren produziert sie Kinderhörbücher. Ihr persönlicher "Sagenhafter Ort" ist eine Waldlichtung auf der Höri (Kreis Konstanz), wo einst das Kloster Grünenberg stand.

Ute Kleeberg bringt Märchen und Geschichten zum Klingen. Sie veröffentlicht die Kinderhörbücher in ihrem eigenen, kleinen Verlag, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Uwe Stoffel betreibt.

Märchen und Geschichten für Kinder

In ihren Kinderhörbüchern erzählt sie klassische Märchen, die sie teilweise leicht verändert und auch eigene Geschichten. Erzählkunst und klassische Musik gehen Hand in Hand. Ute Kleeberg hat schon viele Preise bekommen. Unlängst kam nun der Ehrenpreis der deutschen Schallplattenkritik dazu. Sie erhielt ihn für ihre gesamte Edition "See-Igel", unter der sie ihre Hörbücher herausgibt.

Steinkreuz erinnert an ehemaliges Kloster

Zum Ausgleich ist die Autorin und Verlegerin gerne in der Natur unterwegs. Besonders oft zieht es sie in den Wald zwischen Gaienhofen und Weiler auf der Halbinsel Höri. An dem Ort, wo das einstige Kloster Grünenberg stand, erinnert nur noch ein Steinkreuz an das Kloster. Es wurde 1830 abgerissen.

Warum Ute Kleeberg gerade dort Ruhe und Inspiration findet, verrät sie im Video.

Eindrücke vom Ute Kleebergs Waldspaziergang