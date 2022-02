Sagenhafter Ort: Ruine Homburg oberhalb von Stahringen

per Mail teilen

Die Homburg liegt rund 180 Meter über dem Ort Stahringen (Kreis Konstanz). Die Burgruine aus dem Hochmittelalter zieht viele Besucher an. Auch Denise Zimmermann und ihre Kinder kommen gerne auf die Homburg.

Die Burg gehörte eher zu den kleineren Burgen im Hegau, dennoch war sie durch ihre Lage direkt an einem steil abfallenden Bergsporn nicht so leicht einnehmbar. Heute besteht die Ruine aus ein paar Mauerresten mit einer beliebten Aussichtsplattform. Auf der Hochebene rund um die Homburg (Kreis Konstanz) gibt es einige Bauernhöfe, schöne Spazierwege und Fernsicht in drei Himmelsrichtungen.

Spaziergang mit der Familie auf die Homburg

Denise Zimmermann und ihre Kinder Maja (7), Jule (5) und Leo (3) lieben die Ausflüge auf die Homburg. Direkt von ihrem Zuhause in Stahringen wandern sie die Anhöhe hinauf. Dort genießen sie die Aussicht von der Ruine. Die drei Kinder sind auch begeistert von den Tieren auf den Bauernhöfen nebenan.

Die Ursprünge der Burg gehen auf das 11. Jahrhundert zurück. Damals ließen als die Herren von Homburg die Anlage errichten. Heute führen zahlreiche Spazierwege über die Hochfläche. Und wo einst Ritter die Wege kreuzten, sieht man heute Pferde und Kälber auf der Weide und Hühner picken friedlich ihre Körner.