Sagenhafter Ort: Hohenhewen im Hegau

In der Serie "Sagenhafte Orte" geht es diesmal wieder in den Hegau. Für den Geologen Georg Häusler ist der Vulkanberg Hohenhewen bei Engen (Kreis Konstanz) sein persönlicher sagenhafter Ort.

Als Chef einer Grabungsfirma hat der Engener Archäologe Georg Häußler im Lauf seines Lebens eine ganz besondere Beziehung zu dem Berg entwickelt. Für ihn ist er zum Heimatsymbol geworden und so wichtig, dass er sogar seiner Frau dort oben den Heiratsantrag gemacht hat.

Der Hohenhewen ist der Hausberg der Engener

845 Meter ist der Vulkan-Kegel hoch und auf seinem ehemaligen Krater befinden sich noch Reste einer Burg. Neu dazugekommen ist nur eine Aussichtsplattform auf dem Bergfried, dem Hauptturm einer Burg. Von dort hat man an klaren Tagen eine Sicht bis zum Hauptkamm der Alpen. Ausgrabungsspuren weisen auf eine frühe Besiedelung in der Bronze- und Eisenzeit hin, erzählt Georg Häußler. Es seien also schon früh Menschen vom Hohenhewen fasziniert gewesen.

