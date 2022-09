Sagenhafter Ort: Höhenweg von Meersburg nach Hagnau

per Mail teilen

Für den Thurgauer Komponisten, Arrangeur und Sänger, Frédéric Bolli, hat der Höhenweg von Meersburg nach Hagnau eine besondere Bedeutung. Wenn er Zeit hat, fährt er mit dem Schiff über den See und genießt den Spazierweg.

Der in Konstanz lebende Thurgauer Komponist Frédéric Bolli fährt gern mit dem Schiff über den See nach Meersburg (Bodenseekreis). Von dort geht er durch die Meersburger Altstadt auf den Höhenweg, der ihn nach Hagnau führt. Auf dem Weg genießt der Musiker nicht nur die weite Aussicht auf den Bodensee und die Berge, sondern auch die Ruhe, die sich ihm dort bietet. Was der Weg sonst noch besonders für ihn macht, hat er SWR-Reporterin Bettina Ditzen verraten.

Der Höhenweg von Meersburg nach Hagnau führt durch verschiedene Weinberge, von denen einer die Aufmerksamkeit von Bolli besonders erregt hat: die Meersburger Sängerhalde. Den Wein des Gewanns schätzt er nicht nur als Sänger. Seine Nachforschungen haben aber ergeben, dass die mittelalterliche Bezeichnung Sängerhalde gar nicht nach Sängern oder Gesang benannt ist.

Weitsicht und Stille

Der Weg bietet mehrere Höhepunkte. Am meisten schätzt Frédéric Bolli aber die Panorama- Sicht über den See und die Berge genauso wie die Ruhe. Manchmal packt er auch ein gutes Buch ein und macht es sich auf einer Bank am höchsten Punkt seiner Runde gemütlich.