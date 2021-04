per Mail teilen

Klaus Scheidtmann aus Gaienhofen (Kreis Konstanz) hat den Friedwald auf dem Bodanrück bei Konstanz für sich entdeckt. Der Neurologe fühlt sich dort auf eine magische Weise mit der Natur verbunden.

Auf der Anhöhe des Bodanrücks bei Konstanz ist der Friedwald "Waldruh". Abgeschieden von Lärm und Hektik und mit einer weiten Aussicht über den Überlinger See, einem Teil des Bodensees, bietet der Wald eine stille, friedvolle Atmosphäre. Schon im Mittelalter war dort mit Kloster und Einsiedelei Sankt Katharinen eine spiritueller Ort angesiedelt.

Für Klaus Scheidtmann ist dieser Wald ein Ort, an dem er zur Ruhe kommen kann, wo er ganz für sich sein kann. In der Abgeschiedenheit fühlt er die Verbindung mit der Natur. Für ihn ist klar, wenn er mal nicht mehr ist, möchte er seine letzte Ruhe in diesem Friedwald finden.

"Wir sind alle aus Erde - einer Grundsubstanz - und wenn wir wieder der Erde zugeführt werden, schließt sich ein Kreislauf." Klaus Scheidtmann

Impressionen aus den Friedwald