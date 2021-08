Seit mehr als 15 Jahren leitet Velten Wagner das Museum und das Kulturamt in Engen (Kreis Konstanz). Sein ganz besonderer Auszeit-Ort ist das Brudertal bei Engen.

Im Brudertal ist der Eiszeitpark angelegt, ein archäobotanischer Garten, in dem Pflanzen wie in der Steinzeit gedeihen. Vor rund 15.000 Jahren sind Jäger und Sammler durch das Tal gezogen, das konnte man anhand von bedeutenden Funden im Petersfelsen nachweisen. Einige der Fundstücke sind im Engener Museum zu bestaunen.

Bedeutende archäologische Funde im Eiszeitpark

Wenn Museumsleiter Velten Wagner Ausgleich in der Natur sucht, geht er deshalb gerne in den Eiszeitpark bei Engen. Was für ihn dort so besonders ist, hat er SWR-Reporterin Bettina Ditzen erzählt.

Eindrücke vom Eiszeitpark bei Engen