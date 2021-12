Sagenhafter Ort: Bismarckturm Konstanz

Der Bismarckturm in Konstanz steht seit fast 110 Jahren auf dem Raiteberg. Von dem Turm aus hat man einen Blick über die ganze Stadt, den See und bei klarem Wetter bis zu den Bergen. Monika Brumm zieht es manchmal in ihrer Mittagspause zu dem Aussichtspunkt.

Im Jahr 1912 wurde der Turm als Denkmal für Otto von Bismarck (1815 bis 1898) erbaut, mit 22,80 Metern ist er der höchste Bismarckturm in Baden-Württemberg. Seit 1868 wurden zu Ehren des langjährigen preußischen Ministerpräsidenten und ersten deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck an vielen Orten Denkmäler erbaut. Abschalten in der Mittagspause Monika Brumm, Leiterin des Amts für Migration und Integration im Landratsamt Konstanz, zieht es oft in ihrer Mittagspause auf den Raiteberg mit dem markanten Turm. Dort setzt sie sich auf die Stufen oder eine der Bänke und kommt mit dem einen oder anderen Besucher ins Gespräch. Manchmal sei auch der Turm offen und man könne bis zur Aussichtsplattform hinaufsteigen. Von dort ist die Aussicht noch weitläufiger. Der Weg zum Konstanzer Bismarckturm führt vorbei an Weinbergen. Von oben bietet sich ein weiter Blick auf Konstanz, den Bodensee und den Seerhein. Der über 28 Meter hohe Turm auf dem Konstanzer Raiteberg wurde 1912 erbaut. Heute dient der Turm als Clubhaus des Amateur-Funk-Vereins. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Leiterin des Amts für Migration und Integration im Landratsamt Konstanz, Monika Brumm, macht in ihrer Mittagspause gerne einen Spaziergang zum Bismarckturm. SWR Bild in Detailansicht öffnen Fußweg zum Konstanzer Bismarckturm SWR Bild in Detailansicht öffnen