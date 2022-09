Sagenhafter Ort: Historischer Gasthof Adler Großholzleute

Das Gasthaus Adler in Großholzleute, einem Ortsteil von Isny, hat eine lange und bedeutende Geschichte. Für Kunstprofessor Martin Oswald ist das historische Haus einer seiner persönlichen sagenhaften Orte.

Der um 1500 auf Fundamenten eines Wasserschlosses erbaute Gasthof Adler in Großholzleute hat nicht nur eine lange, sondern auch eine geschichtsträchtige Vergangenheit. Als Amtshaus mit Gerichtslaube im oberen Stock errichtet, diente der Adler später über viele Jahre als Poststation der Familie von Thurn und Taxis. In dieser Zeit nächtigte unter anderem auch durchreisender Hochadel in dem Gasthaus. 1958 wählte die Schriftstellervereinigung "Gruppe 47" den historischen Gasthof für eine Tagung.

Welche Ereignisse den Gasthof so besonders machen und welche Berühmtheiten ihn schon besucht haben, erzählt Martin Oswald SWR-Reporterin Thea Thomiczek:

Besondere Wegmarken des Adlers in Großholzleute

Während des Bauernkrieges versammelten sich die Aufständischen mit ihren Heerführer Georg von Waldburg, genannt Bauernjörg, in dem Gasthaus in Großholzleute. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges war in dem Haus von 1683 bis 1813 die Posthalterei der Kaiserlichen Reichspost untergebracht, betrieben von derer von Thurn und Taxis. In diese Zeit fiel auch die Übernachtung der österreichischen Erzherzogin Maria Theresia mit ihrem Gefolge auf ihrem Weg von Österreich ins damals österreichische Freiburg. Zwei Jahre später kehrte auch ihre jüngste Tochter Marie-Antoinette, die spätere Königin von Frankreich, auf ihrer Fahrt von Wien nach Versailles im Adler ein.

Die letzte Postkutsche hielt im Jahre 1908 in Großholzleute vor dem Adler.

Günter Grass im Adler in Großholzleute

Ein weiterer unvergesslicher Moment ereignete sich im Adler in Großholzleute, als das Literaturbündniss Gruppe 47 sich den kleinen oberschwäbischen Ort für eine Tagung aussuchte. Unter anderem las bei dem Treffen 1958 Günther Grass zum ersten Mal aus seinem später weltberühmt gewordenen Roman "Die Blechtrommel".

Hochadel und Erhalt des Gebäudes

In jüngerer Geschichte, im Jahr 1987, suchte sich die britische Prinzessin Anne das traditionsreiche Haus in Großholzleute für einen Aufenthalt im Allgäu aus. Von 2013 bis 2017 stand das Gasthaus dann leer. Inzwischen erfreut sich der Adler in Großholzleute mit seinem historischen Gebälk und mit gutbürgerlicher Küche wieder großer Beliebtheit.