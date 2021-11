Sagenhafter Ort: Meersburger Weinberge

per Mail teilen

Jürgen Dietrich leitet das Staatsweingut Meersburg (Bodenseekreis). Wenn er sich mal zurückziehen will, findet er in den Rebbergen des Weingutes ein ruhiges ungestörtes Plätzchen.

Nicht nur im Winter ist es zwischen den Rebstöcken der Chorherrenhalde ruhiger als in anderen Bereichen der beliebten Stadt am Bodensee. Auch im Sommer findet Jürgen Dietrich in diesem Bereich des Weingutes etwas Abstand - und seinen persönlichen sagenhaften Ort.

"Im Winter ist zwar das Reblaub weg, aber die Stimmung ist manchmal fast noch schöner."

Um den Weinberg herum sind die Wege für Besucherinnen und Besucher nicht touristisch erschlossen, nicht einmal ein Bänkchen befinde sich dort, erzählt er. Für Jürgen Dietrich ideal, er genießt hoch über dem See den Blick auf die Mainau, den Konstanzer Trichter und die Schiffe auf dem Bodensee. Für Weingüter ist der Winter die etwas ruhigere Zeit. Warum der Leiter des Meersburger Staatsweingutes zu dieser Jahreszeit trotzdem gerne zur Chorherrenhalde kommt, hat er SWR-Reporterin Thea Thomiczek erzählt.