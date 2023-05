Säugling stirbt bei tragischem Unfall im Kreis Ravensburg

Ein sechs Monate altes Baby ist bei einem Unfall in Berg bei Ravensburg ums Leben gekommen. Ein 30-Jähriger übersah beim Rangieren mit einer Landmaschine den Kinderwagen.

Bei einem tragischen Unfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Berg (Kreis Ravensburg) ist am Mittwoch ein sechs Monate alter Säugling ums Leben gekommen. Laut Polizei lag der kleine Junge in einem Kinderwagen. Dieser stand am Mittwochnachmittag auf dem Hof hinter einem Maishäcksler. Ein 30-Jähriger bemerkte den Kinderwagen nicht, legte auf dem Häcksler den Rückwärtsgang ein und fuhr auf den Kinderwagen auf.

Säugling erlitt schwerste Verletzungen

Der Säugling erlitt schwerste Verletzungen, an denen er laut Polizei kurz darauf starb. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.