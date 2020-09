Schon als Kind hat sie in einem Gospelchor gesungen und mit 12 Jahren tourte sie bereits durch Europa. Die 37-jährige Deborah Rosenkranz aus Stockach (Kreis Konstanz) hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, mir ihren Songs und Büchern Menschen Mut zu machen.

Nach ihren ersten Erfolgen als Jugendliche kam die Magersucht. Sieben Jahre hat sie gebraucht, diese zu überwinden. Danach arbeitete sie im jungen Erwachsenenalter als Stewardess. Ihr musikalisches Talent hat sie während den Flügen zum Besten gegeben und wurde so als erste "singende Flugbegleiterin" bekannt.

Mutmachen als Lebensaufgabe

Das, was sie aus ihren Erfahrungen gelernt hat, will Deborah Rosenkranz mit ihren Büchern und ihrer Musik weitergeben. Mit dem neuen Song "Brauche ich dich" aus ihrem ersten deutschsprachigen Album will sie Hoffnung, Kraft und Mut in die Welt bringen, sagt sie. Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie sie immer einen Ausweg aus jeder noch so hoffnungslosen Situation findet.