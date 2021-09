In Lack und Leder auf dem Bodensee

Auf dem Bodensee ist am Samstagabend wieder das "Torture Ship" unterwegs. An Bord sind rund 300 Fetisch-Fans. Das Schiff ist ausgebucht.

Es ist jedes Jahr ein Spektakel: Hunderte Schaulustige bestaunen die Passagiere des "Folterschiffs" (Torture Ship), wenn diese in Friedrichshafen oder Konstanz an Bord gehen: Mehr oder weniger freizügig gekleidet, ausgestattet mit Pferdemasken, Peitschen und Handschellen. Der Dresscode: Lack, Leder, Latex, Dessous, Fantasy und "sündiges Schwarz", heißt es in der Einladung.

Menschen mit Masken vor dem "Torture Ship" am Bodensee (Archivbild) dpa Bildfunk Patrick Seeger (Archivbild)

"MS Baden" wird zu Tanzschiff

Auch wenn die Fetisch-Fans häufig der Sado-Maso-Szene zugeordnet werden: Das Schiff, in diesem Jahr die "MS Baden", ist als Tanzschiff deklariert, der Veranstalter möchte die Ausfahrt nicht als Sexparty missverstanden wissen. Für die Lack- und Lederverrückten sei es ein bisschen wie Karneval, sagte er dem SWR. Sie würden es genießen, die Outfits, die sie sonst nur zu Hause tragen, der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Nur 300 Gäste an Bord

Das "Torture-Ship" fährt zum 25. Mal auf dem Bodensee. Dass es sich so lange gehalten habe, mache ihn froh, so der Veranstalter, vor allem wenn er an die große Skepsis in der Anfangszeit zurückdenke. Eine Jubiläumsparty soll es erst kommendes Jahr geben, wenn das Schiff hoffentlich wieder vollbelegt fahren könne.

Nur 300 Gäste nimmt der Veranstalter diesmal an Bord - das sind mehr als die Hälfte weniger als üblich. Mit dabei seien überwiegend Fetisch-Fans aus Deutschland und der Schweiz. In früheren Jahren, vor Corona, sei das Publikum internationaler gewesen, darunter auch Besucher aus den USA und Japan.

Tickets ausverkauft

Das Schiff legt am Samstagabend zunächst in Friedrichshafen ab und nimmt dann Kurs auf Konstanz, wo weitere Gäste dazustoßen. An Bord kommt nur, wer ein Ticket im Vorverkauf erworben hat, genesen, getestet oder geimpft ist. Außerdem gilt an Bord des Schiffs drinnen eine Maskenpflicht.