Ein Feuer in einem Haus in Wain im Kreis Biberach hat am Montagabend Sachschaden von rund 150.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, löschte die Feuerwehr den Brand, die drei Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Das Haus ist nun unbewohnbar. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.