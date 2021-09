Der Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) am Mittwochmorgen hat einen Schaden in Höhe von 300.000 Euro verursacht. Laut Polizei wurde das Feuer von einem Elektrogerät ausgelöst. Ob es sich um einen technischen Defekt oder eine falsche Bedienung gehandelt hat, wird noch ermittelt. Verletzt worden war niemand.