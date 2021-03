per Mail teilen

Für Sabine Mücke, die Leiterin des Ravensburger Museums Humpisquartier, sind Schloss Achberg und die daran vorbeifließende Argen sagenhafter Orte.

Sabine Mücke geht gerne an die Argen und macht von Schloss Achberg (Kreis Ravensburg) aus wunderbare Ausflüge. Erst geht es hinauf zum Barockschloss, das heute als Kulturzentrum genutzt wird. Hinter dem Schloss geht es wieder bergab und über den Flunauer Steg auf die andere Seite der Argen. Entlang des Bodenseezuflusses steht die Landschaft über weite Strecken unter Naturschutz.

Naturbelassene Flusslandschaft

Für Sabine Mücke gibt es in der weitgehend der Natur überlassenen Landschaft zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter etwas zu entdecken. Und auch kulturell hat die Museumsleiterin schon Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel hängt in der kleinen Kirche in Hiltensweiler das Gemälde eines italienischen Meisters. Eine Entdeckung, deren Ursprung noch kleine Rätsel aufgibt.