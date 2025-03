Das 8. Oberschwäbische Saatgutfestival findet am Samstag in Bad Schussenried im Kreis Biberach statt. Rund 30 Aussteller aus Baden-Württemberg und Bayern bieten verschiedenes Saatgut an.

Am Saatgut-Festival in Bad Schussenried kann eigenes Saatgut mitgebracht und gegen anderes eingetauscht werden. In der Stadthalle bieten rund 30 Aussteller aus Baden-Württemberg und Bayern verschiedenes Saatgut an. Es ist das 8. Oberschwäbische Saatgut-Festival , das von den "Wilden Gärtnern" vom BUND Biberach gemeinsam mit Klaus Lang organisiert wird. Die Aussteller geben am Saatgut-Festival Tipps zu Aussaat, Anzucht, Anbau und Pflege der historischen Sorten. SWR Saatgut-Festival zeigt Raritäten und Sortenvielfalt An den Saatgut-Ständen sind auch Raritäten wie historische Tomaten oder vergessene Gemüsesorten zu finden. Die Veranstalter möchten mit dem Festival auf die Verdrängung der Sortenvielfalt aufmerksam machen. Sie setzen sich für eine größere Kulturpflanzenvielfalt in den regionalen Gärten ein. Ein Schwerpunkt am Saatgut-Festival in Bad Schussenried liegt dieses Jahr auf der Haferwurzel. IMAGO Shotshop Die Haferwurzel: ein vergessenes Wintergemüse Die Haferwurzel wird auch Gemüseauster genannt und kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Sie sei ein typisches Wintergemüse mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen, so Klaus Lang vom Saatgut-Festival. Sobald die Haferwurzel gesät wurde, bildet sie etwa 20 bis 30 Zentimeter lange Pfahlwurzeln und Blüten. Das Saatgut-Festival empfängt laut den Veranstaltern jährlich rund 1.000 Besucherinnen und Besucher.