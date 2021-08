per Mail teilen

In Schemmerhofen im Kreis Biberach ist ein 68-Jähriger von einem rutschenden Lastwagen in einen Baggersee geschleudert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw am Mittwoch auf abschüssiger, verschmutzter Fahrbahn ins Rutschen geraten.

Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und rutschte weiter in Richtung des Baggersees. Dort war der 68-Jährige zu Fuß unterwegs. Er wurde von dem Lkw erfasst und in den See geschleudert. Ein Passant rettete den Schwerverletzten aus dem Wasser. Der 68-Jährige kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.