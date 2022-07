4.500 Schüler und Erwachsene ziehen beim Rutenfest durch Ravensburg

per Mail teilen

In Ravensburg hat am Montagvormittag nach zweijähriger Pause wieder der große Festumzug beim Rutenfest begonnen. Er gilt als einer der Höhepunkte des Heimatfestes.

4.500 Schüler und Erwachsene in historischen Kostümen, über 1.000 Musikanten und knapp 70 prächtig geschmückte Kutschen sind bei dem Festzug dabei. In diesem Jahr läuft erstmals eine reine Mädchentrommelgruppe mit. Der Festzug zeigt die gut 900 Jahre alte Geschichte der Stadt auf. In historischen Gewändern mitlaufen dürfen alle Schüler bis zur achten Klasse, Schüler der Trommlergruppen sind älter.

Die Tradition des fünftägigen Rutenfestes und des Festzugs reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück und hängt vermutlich mit Schulausflügen zusammen, bei denen Kinder Ruten für ihre Züchtigung schneiden mussten.