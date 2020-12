per Mail teilen

In Ravensburg gibt es Ärger um ein YouTube-Video mit dem Vorsitzenden der Rutenfestkommission, Dieter Graf. Darin äußert dieser seinen Unmut über die coronabedingte Absage des Fests gegenüber einem der Hauptakteure der Bewegung "Querdenken".

Bei der Stadt Ravensburg sorgt das Video für Kritik, weil Graf darin mit dem HNO-Arzt Bodo Schiffmann redet, einem der Hauptakteure der Bewegung "Querdenken". Die Bewegung demonstrierte bereits mehrfach in Ravensburg gegen die ihrer Meinung nach rechtswidrigen Corona-Schutzmaßnahmen.

Schiffmann: "Stadt muss auseinanderbrechen"

Schiffmann gegenüber äußert Rutenfestkommissions-Chef Graf in dem Video seinen Unmut über die Rutenfest-Absage und er widerspricht nicht, als Schiffmann ihn mit den Worten "diese Stadt muss auseinanderbrechen von allen, die von der Insolvenz bedroht sind" zur Teilnahme an einer Großdemo in Berlin auffordert.

Stadt "unglücklich" über Video mit Graf

Das irritiert sowohl Mitglieder der Rutenfestkommission als auch die Stadt Ravensburg. Laut einem Sprecher ist man dort "sehr unglücklich" über das Video und bittet Graf zum Gespräch.

Zu den umstrittenen Äußerungen von Schiffmann sagte Graf im Interview mit dem SWR, dass er Menschen aussprechen lasse und keinen Schultrommler-Chor nach Berlin zu einer Demonstration schicken könne. "Das sind alles mündige Bürger, auch unsere Jugend, und die müssen das selber entscheiden. Das kann ich nicht anordnen", so Graf.

Graf lehnt Rücktritt ab

Zu der Kritik vom baden-württembergischen Sozialminister Manne Lucha (Grüne), der selbst aus Ravensburg kommt, dass sich Graf mit Rechten und Verschwörungstheoretikern verbündet habe, entgegnet Graf, dass er diese Kritik äußerst bedenklich finde.

"Weder sehe ich bei Herrn Doktor Schiffmann oder beim Doktor Langhans [der ebenfalls auf dem Video zu sehen ist, Anmerkung der Redaktion] irgendwelche Tendenzen, dass die rechtsradikal, Verschwörungstheoretiker oder Covidioten sind." Für das, was nicht ins Bild der Parteien passe, würde sofort der Rücktritt gefordert. Einen Rücktritt als Vorsitzender der Rutenfestkommission lehnt Graf ab.

Das ganze Interview zum Nachhören:

SPD-Fraktion fordert Rücktritt

Die SPD-Fraktion im Ravensburger Gemeinderat fordert den Rücktritt von Graf als Vorsitzendem der Rutenfestkommission. Sein Verhalten sei nicht hinnehmbar, schreibt die SPD-Fraktion. Das unkritische Mitwirken in dem Film mit Corona-Leugnern und Nahestehenden der rechtsextremen Szene sei heftigst zu beanstanden, heißt es weiter. Möglicherweise habe Dieter Graf nicht erkannt, wofür er sich instrumentalisieren ließ. Es sei zu prüfen inwiefern das rufschädigend sei. Die SPD-Fraktion beantragt außerdem, die Verwendung eines Zuschusses der Stadt über 125.000 Euro für die Rutenfestkommission zu prüfen.