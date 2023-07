In Ravensburg beginnt am Freitag mit der Übergabe der Fahnen an die Trommlerkorps das Rutenfest. Das fünftägige Fest ist eines der größten und ältesten Heimatfeste der Region.

Das Rutenfest in Ravensburg geht los. Ab Freitag wird fünf Tage lang gefeiert: Den Auftakt macht am Nachmittag die Insignienübergabe an die Trommler der Gymnasien im Ravensburger Schwörsaal. Anschließend wird das Rutenfest mit dem Antrommeln vor dem Lederhaus offiziell eröffnet. Am Abend feiert das Rutentheater Premiere. Tausende Besucherinnen und Besucher werden am Wochenende in der Stadt erwartet. Höhepunkte des Rutenfestes sind am Sonntag das Bogenschießen aller ehemaligen Realschüler und Realschülerinnen und am Montag der Historische Rutenfestzug von der Innenstadt zur Kuppelnau. Mit dem traditionellen Adlerschießen am Dienstag, das zum 200. Mal stattfindet, und einem Feuerwerk Dienstagnacht endet das Fest.

Das Rutentheater spielt in diesem Jahr "Dornröschen". Ausgehend vom weltbekannten Märchen der Gebrüder Grimm hat Ekkehard Zeim eine moderne Märchen-Komödie geschrieben - mit Anspielungen auf heute und mit Ravensburger Lokalkolorit. Nach der Premiere am Freitag gibt es täglich Aufführungen bis Ende nächster Woche.

Am Montag zieht der Historische Rutenfestzug durch die Stadt. SWR Dirk Polzin

Kritik von ehemaligen Mitgliedern des Trommlerkorps

Zwei ehemalige Mitglieder des Trommlerkorps hatten im Vorfeld des Rutenfests für Furore gesorgt. Sie forderten, das Fest aufgrund von Nachwuchsmangel zu modernisieren: keine militärischen Uniformen und verstaubte Trommelmärsche mehr, dafür ein moderner Look, moderne Rhythmen und die Öffnung der Trommlergruppe der Gymnasien auch für Mädchen.

Auch Mädchen dürfen beim Rutenfest trommeln

Eine Neuerung gab es im vergangenen Jahr bereits: Zum ersten Mal waren die "Turmfalken" dabei. Damit waren sie beim Rutenfest 2022 die erste Mädchen-Trommelgruppe unter den bislang männerdominierten Trommler-Zügen.

Das Rutenfest geht vermutlich auf Schulausflüge im Mittelalter zurück, bei denen Kinder Ruten für ihre Züchtigung schneiden mussten.