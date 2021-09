Größte Bodensee-Regatta "Rund um" erstmals tagsüber

Die wichtigste Segelregatta auf dem Bodensee hat in Lindau begonnen. Die "Rund um" wurde wegen Corona auf den Herbst verschoben und findet ausnahmsweise nicht als Nachtregatta statt.

Üblicherweise beginnt die "Rund um" in Lindau an einem Juniabend, an dem rund 300 Boote mit weißen Segeln in den Sonnenuntergang fahren. Doch nachdem die Segelregatta wegen Corona auf den Herbst verschoben wurde, ist in diesem Jahr eine Nachtregatta nicht möglich. Die Nächte seien dafür zu kalt und lang, erklärt der Veranstalter, der Lindauer Segler-Club. Die sei in der Tradition der Veranstaltung bisher einmal vorgekommen.

Verkürzte Tagesregatta: Lindau - Konstanz und zurück

Deshalb gibt es in diesem Jahr eine verkürzte Tagesregatta von Lindau über Romanshorn nach Konstanz und wieder zurück. Der Überlinger See wird ausgelassen, damit alle Boote bis 21 Uhr zurück in Lindau sind. Rund 250 Boote sind angemeldet - von Oldtimer-Segelbooten bis zu hochmodernen Katamaranen, die auch die besten Chancen auf die Siegertrophäe haben. Wegen der Corona-Pandemie wurde auch das übliche Rahmenprogramm reduziert.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die "Rund um" auf den September verschoben und beginnt am frühen Morgen, statt in der Nacht. SWR Alfred Knödler

Jubiläum der "Rund um" in Lindau

Die "Rund um" findet zum 70. Mal statt. Im vergangenen Jahr fiel die Regatta wegen der Pandemie aus. In normalen Jahren segeln rund 300 Boote rund um den Bodensee und legen dabei je nach Größe bis zu 100 Kilometer zurück. Das Zeitlimit beträgt 24 Stunden.