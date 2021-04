Ostern am Bodensee - normalerweise drängen sich hier Einheimische und Touristen. Die Corona-Einschränkungen und das insgesamt wechselhafte Wetter sorgten in diesem Jahr für ruhigere Feiertage.

Das Wetter: Teils durchwachsen. An einigen Promenaden entlang des Bodenseeufers galt Maskenpflicht auch im Freien. Geschäfte, Hotels, Restaurants und Ausflugsziele waren wegen der aktuell geltenden Corona-Notbremse im Großen und Ganzen geschlossen. Ostern in Pandemie-Zeiten sorgte in diesem Jahr für eher ruhigere Tage in den typischen Touristenorten entlang des Bodensees. Impressionen von SWR-Reporter Alfred Knödler.