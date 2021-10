Vorarlberger sehen Abgang von Kurz mit gemischten Gefühlen

Die Affäre um Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP ist seit Tagen das Thema in den österreichischen Medien. Mit dem Rücktritt des 35-Jährigen hat sie nun einen Höhepunkt erreicht. Die Menschen in Vorarlberg sehen den Rücktritt mit gemischten Gefühlen.

Der Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz sorgt auch in Bregenz für Gesprächsstoff. Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue werden dem Ex-Kanzler vorgeworfen. Kurz und mehrere zum Teil enge Vertraute sollen sich unter anderem wohlwollende Umfragen und Medienberichterstattung "erkauft" haben.

Das Thema dominierte auch am Sonntag die Schlagzeilen in den österreichischen Zeitungen. "Trennungsschmerzen" titelte beispielsweise "Die Presse am Sonntag", die auch am Kiosk von Diana Egger in Bregenz ausliegt. Immer wieder komme es mit Kunden zu Gesprächen über die Kurz-Affäre, so Egger. Die einen hielten den Schritt für richtig und notwendig, andere warnten vor einer Vorverurteilung des Ex-Kanzlers. Stimmen von Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern zum Rücktritt von Sebastian Kurz:

In der Affäre um Sebastian Kurz ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien, es gab Hausdurchsuchungen am vergangenen Mittwoch. In den vergangenen Tagen war der Druck auf Kurz gestiegen. Der Koalitionspartner in der Bundesregierung, die Grünen, hatte ihn zuletzt als nicht mehr "amtsfähig" bezeichnet. In Vorarlberg sprach Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vergangene Woche im ORF zwar von schweren Vorwürfen gegen Kurz. Die ÖVP-Landeshauptleute und die Partei erklärten aber gleichzeitig ihre Solidarität mit ihm.