Der Vorstandsvorsitzende des Friedrichshafener Dieselmotoren-Herstellers Rolls-Royce Power Systems, Andreas Schell, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies bestätigte ein Unternehmenssprecher auf SWR-Anfrage. Es handelt sich um den ersten bekannten Fall, bei dem der Chef eines Großkonzerns direkt betroffen ist. Der 50-Jährige sei bereits Mitte vergangener Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er leite die Geschicke des Konzerns, der im vergangenen Jahr knapp vier Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete, von seinem Homeoffice aus, so der Unternehmenssprecher. Schell sei über Telefon- und Videokonferenzen weiterhin fest in die Unternehmensleitung eingebunden. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Neben Schell seien vier weitere Mitarbeiter positiv getestet worden. Insgesamt 90 befinden sich demnach in Quarantäne. Ab Montag schaltet das Unternehmen nach eigenen Angaben in den Krisenmodus "Code Yellow": Dann sollen rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuhause bleiben und im Homeoffice weiterarbeiten. Das entspricht fast einem Drittel der Gesamtbelegschaft. Einschränkungen werde es in der Produktion geben. Zwischen den Schichten will der Konzern jeweils eine einstündige Pause einlegen. Die solle dazu genutzt werden, die Maschinen und Arbeitsplätze gründlich zu desinfizieren.