Das Sanierungsverfahren der Rotkreuzklinik Lindenberg ist beendet. Die Klinik schließt. Nach 120 Menschen im November, verlieren nun auch die restlichen 250 Beschäftigten ihre Jobs.

Die insolvente Rotkreuzklinik in Lindenberg im Allgäu (Kreis Lindau) wird geschlossen. Das teilte am Montag der Insolvenzverwalter mit. Der Versuch, die Klinik zu sanieren, sei gescheitert. Damit verlieren auch die verbliebenen rund 250 Beschäftigten ihre Jobs. Bereits im November war dies im Rahmen des Sanierungskonzepts für 120 Männer und Frauen der Fall. Ursprünglich waren an der Klinik 370 Menschen beschäftigt.

Keine Aufnahme von neuen Patienten

In einem nächsten Schritt soll die Klinik, die zur Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz gehört, die 250 Mitarbeiter über ihre Kündigungen informieren und die Aufnahme neuer Patienten in Kürze stoppen. Wer sich aktuell in Behandlung befinde, werde weiter versorgt, so der Insolvenzverwalter einer Rechtsanwaltskanzlei aus Hannover. Wann genau das Krankenhaus geschlossen wird, ist noch offen.

Krankenhausfinanzierung für kleine Häuser nicht ausreichend

Als einen Grund für die Entscheidung, das 174-Bettenhaus in Lindenberg zu schließen, nennt die Kanzlei die Krankenhausfinanzierung des Bundes. Sie reiche insbesondere für kleinere Häuser nicht aus. Die Schließung der Rotkreuzklinik Lindenberg sei damit auch das Ergebnis unzureichender Rahmenbedingungen durch die Krankenhausstrukturreform, aber auch das Ergebnis veränderter Patientenströme.

Lindauer Landrat von Entscheidung enttäuscht

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann (CSU) sprach in einer ersten Reaktion von einem herben Schlag für die Region. Es sei erst im Mai von einem zukunftsfähigen Klinikkonzept die Rede gewesen. Der Kreis Lindau habe daher zum Erhalt einer erweiterten Notfallversorgung eine Million Euro an jährlicher Unterstützung in Aussicht gestellt. Zwar habe die Klinik zuletzt von niedrigen Belegzahlen gesprochen, dass die Lage aber so dramatisch ist, sei dem Kreis nicht bekannt gewesen, so der Landrat. Er sei enttäuscht und betroffen.

Oberschwabenklinikverbund verhandelte mögliche Kooperation

Wichtig sei nun, so Stegmann, dass die Bürgerinnen und Bürger weiterhin eine optimale medizinische Versorgung haben und die noch verbliebenen Mitarbeiter wieder gut unterkommen. Ein möglicher neuer Arbeitgeber könnte der Oberschwabenklinikverbund des Kreises Ravensburg mit seinen Kliniken in Wangen im Allgäu und Ravensburg sein. Er hatte im Rahmen des Sanierungskonzepts für das Lindenberger Krankenhaus mit dem Kreis Lindau auch Gespräche über eine mögliche Kooperation geführt und will sich am Dienstag zur Schließung der Allgäuer Klinik äußern.

Insolvenz im Schutzschirmverfahren sollte Klinik ursprünglich retten

Die Rotkreuzklinik hatte im Juli vergangenen Jahres eine sogenannte Insolvenz im Schutzschirmverfahren beantragt, bei dem die Geschäftsleitung unter Aufsicht eines Insolvenzverwalters weiterarbeiten kann. Mit Reformen und einem Schwerpunkt auf Altersmedizin wollte das Krankenhaus eigenen Angaben zufolge wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen. Die gemeinnützige Klinik der Schwesternschaft München vom vom Bayerischen Roten Kreuz ist ein Haus der Grund- und Regelversorgung. Es war 1960 bis 1963 vom Kreis Lindau und der Stadt Lindenberg gebaut und dann offiziell der Schwesternschaft übergeben worden.