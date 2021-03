per Mail teilen

Im Raum Bodensee-Oberschwaben bieten verschiedene Kreisverbände des Roten Kreuzes Anleitungen zu Corona-Selbsttests an. Die Schulungen gibt es online oder auch in Präsenz.

Der Kreisverband Konstanz setzt auf Schulungen vor Ort. Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei der ersten Selbsttest-Schulung mit dabei. Es sei einfach wichtig, unter fachlicher Anleitung die Abläufe zu üben, so ein Sprecher des Kreisverbandes. Weitere Schulungen sollen folgen. Interessenten können sich an die Kreisgeschäftsstelle in Radolfzell wenden.

Schulung am Laptop oder Handy

Der Kreisverband Ravensburg setzt dagegen auf Online-Schulungen. Damit sollen Menschen befähigt werden, Corona-Selbsttests an sich selbst oder bei anderen vorzunehmen. Der Vorteil bei den Selbsttests: für die Testauswertung wird kein aufwendiges Laborequipment benötigt. Nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor.

"Tests helfen, Pandemie einzudämmen"

Ob in Präsenz oder online: Man sehe darin einen wichtigen Baustein, um die Pandemie einzudämmen, sagte ein Sprecher des Rot-Kreuz-Verbandes Konstanz auf SWR-Anfrage. Die Tests lieferten zusätzliche Sicherheit für den Kita- und Schulbetrieb, aber auch für Betriebe und Privatpersonen.