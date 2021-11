Erinnerungsstücke aus Konstanzer Familien gesucht

per Mail teilen

Das Rosgartenmuseum Konstanz will seine Dauerausstellung über die Zeit des Nationalsozialismus in der Stadt neu gestalten. Dazu sucht es Erinnerungsstücke von Bürgerinnen und Bürgern.

Das Rosgartenmuseum Konstanz sucht für die Ausstellung "Konstanz im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg" noch zeitgeschichtliche Dokumente, wie Feldpostbriefe, Bilder vom Alltagsleben in und um Konstanz, Urkunden, Kriegsorden und andere Relikte dieser Zeit.

Dachbodenfunde und Familienalben für das Museum

Die Gegenstände sollen dazu beitragen, das Leben in den Jahren zwischen 1933 bis etwa 1950 anschaulich werden zu lassen. Der Museumsleiter Tobias Engelsing weist darauf hin, dass Fotos und Dokumente vom Museum eingescannt und die Originale zurückgegeben werden können.

"Auch wenn die NS-Zeit inzwischen in weite Ferne gerückt ist, wissen wir immer noch recht wenig etwa über den Alltag in der Konstanzer Industrie, über geheime Hilfe für Verfolgte oder über die Aktivitäten der hiesigen Hitlerjugend."

Das Städtische Museum sieht es als seine Aufgabe, das sichtbar zu machen, was damals in Konstanz und an der deutsch-schweizerischen Grenze geschah.