Rosenmarkt in Laupheim: rund 8.000 Besucher erwartet

Rund um das Schloss Großlaupheim im Kreis Biberach dreht sich am Samstag alles um Rosen. Am Rosenmarkt werden neben Pflanzen auch verschiedene Rosenprodukte ausgestellt.

Von historischen Sorten bis hin zu neuen Züchtungen, am Rosenmarkt in Laupheim (Kreis Biberach) gibt es verschiedene Rosenarten zu sehen. Besucherinnen und Besucher erwarten auch andere Pflanzen, Rankhilfen, Werkzeuge und Pflegeprodukte , so die Stadt Laupheim in einer Mitteilung.

Im vergangenen Jahr kamen rund 8.000 Besucherinnen und Besucher zum Rosenmarkt in Laupheim. Pressestelle Stadt Laupheim

Rund 150 Aussteller aus der Region und ganz Deutschland kommen nach Laupheim zum Rosenmarkt. Die Stadt erwartet auch dieses Jahr wieder bis zu 8.000 Besucherinnen und Besucher.

Neu auch Fachvorträge am Rosenmarkt in Laupheim

Erstmals wird es während des Rosenmarktes Fachvorträge von der Baumschule Haid aus Ingerkingen (Kreis Biberach) geben. Bei drei Vorträgen werden laut den Organisatoren, Fragen zum Thema Rosen beantwortet.

Rosenmarkt hat lange Tradition in Laupheim

Der erste Rosenmarkt in Laupheim fand im Jahr 1998 statt. Laut dem Stadtarchiv Laupheim war der Markt damals eine Neuheit in der Region Oberschwaben. Der Rosenmarkt sei nicht nur zum Verkauf der Rosen entstanden, sondern auch um zu beraten und inspirieren.