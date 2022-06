Auf der Insel Mainau hat Diana Gräfin Bernadotte eine neu gezüchtete Rose auf den Namen "Better Times" getauft. Durch ihr sonniges Aussehen sende die Rose in diesen schwierigen Zeiten ein positives Signal, so die Gräfin. Die Rose stamme aus einer schleswig-holsteinischen Züchtung und zeichne sich durch große, dicht gefüllte Blüten in den Farben Gelb, Orange und Rosa aus.