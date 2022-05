per Mail teilen

In Singen (Kreis Konstanz) ist am Donnerstag ein 27-jähriger Rollerfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei prallte der junge Mann beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden geradeaus fahrenden Auto zusammen. Dabei stürzte er und verletzte sich so schwer, dass er wenig später im Krankenhaus starb.