Aus dem Um- oder Rückbau von radioaktiv verstrahlten Anlagen ergeben sich besondere Herausforderungen. Damit Menschen nicht zu Schaden kommen, stellt ein Unternehmen aus Markdorf Roboter-Greifarme her.

Wenn Atomkraftwerke oder andere radioaktive Anlagen abgerissen, repariert oder umgebaut werden müssen, kommt oft Hochtechnologie vom Bodensee ins Spiel. Die Roboter-Greifarme der Markdorfer Firma Wälischmiller Engineering, auch Manipulatoren genannt, werden eingesetzt, wo die radioaktive Strahlung für Menschen zu hoch wäre.

Die in Markdorf entwickelten und gefertigten Roboter-Greifarme gibt es auch mit fahrbarem Untersatz. In Deutschland kommen die sogenannten Kraftmanipulatoren zum Beispiel in kerntechnischen Forschungszentren, in der Nuklearmedizin und beim Rückbau von Kernkraftwerken zum Einsatz. Der überwiegende Teil der Roboter wird aber in alle Welt exportiert.

Zuverlässige Ersatzteillieferung ist Teil des Geschäftes

In Markdorf werden nicht nur neue Roboter hergestellt. Die Manipulatoren können nach ihren Einsätzen dekontaminiert und an neuen Baustellen eingesetzt werden. Für die langlebigen Geräte braucht es dann immer wieder Ersatzteile. 1.000 Geräte seien weltweit im Einsatz. Eine zuverlässige Versorgung mit Ersatzteilen mache da auch einen großer Anteil an der Produktion aus, so Geschäftsführerin Claudia Reich.

Export aus Deutschland mit Hürden

Trotz guter Geschäftslage schaut Geschäftsführerin Claudia Reich besorgt in die Zukunft. Einerseits mache sich der Fachkräftemangel bei der Firma Wälischmiller Engineering bemerkbar. Zunehmend gebe es aber auch Probleme bei Lieferungen ins Ausland. Früher habe man in etwa drei Monaten eine Lizenz für den Export erhalten. Bis zu einem Jahr dauere es inzwischen, eine Exportgenehmigung für die als "Dual-Use-Produkte" eingestuften Gerätschaften vom Ministerium zu erhalten. Als "Dual-Use" werden Produkte bewertet, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können.

"In der heutigen Zeit benötigt die Bundesanstalt für Export mindestens ein Jahr, um eine Rückmeldung zu geben, ob wir eine Exportgenehmigung erhalten oder nicht. Das war früher wesentlich besser, da hat das drei Monate gedauert."

Die bürokratischen Hürden seien durch die lange Wartezeit in Deutschland höher als etwa bei der Konkurrenz in Frankreich oder Großbritannien. Die dortigen Betriebe könnten im Schnitt innerhalb von drei Monaten mit einer Exportlizenz rechnen. Die Firma Wälischmiller Engineering in Markdorf habe dadurch schon Aufträge verloren, so Reich weiter.

Als Familienunternehmen in Markdorf gegründet

Die Firma Wälischmiller ist den 1950er-Jahren als Familienbetrieb gegründet worden. Vor etwa 15 Jahren hat sie die britische Carrs-Group übernommen. Das Unternehmen mit heute 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann auf eine weitgehend stabile wirtschaftliche Entwicklung blicken. Der Jahresumsatz liegt derzeit zwischen 17 und 20 Millionen Euro.