In Singen sind bei Auseinandersetzungen zwischen zwei rivalisierenden Großfamilien am Montagnachmittag insgesamt vier Menschen schwer verletzt worden. Zuerst hatte es laut Polizei eine Schlägerei gegeben, wenig später wurden die Insassen eines Kleinbusses angegriffen. Ein 42-jähriger Mann musste notoperiert werden. Insgesamt nahm die Polizei acht Menschen vorläufig fest, einen in der Schweiz. Weshalb es zu den Konflikten kam ist noch unklar. Bereits vor zehn Tagen hatte ein Streit der beiden Familien einen größeren Polizeieinsatz in Singen ausgelöst.