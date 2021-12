per Mail teilen

Am Bodensee finden bis zum Sonntag die "Riva Classics 2021" statt. Die 30 Teilnehmer kommen mit ihren Booten aus Deutschland, Schweden, den Niederlanden und der Schweiz. Der Gasthafen ist in Kressbronn-Gohren (Bodenseekreis). Riva-Boote sind Motorschnellboote aus Holz, die in Italien gebaut werden.