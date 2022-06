Happy End in Radolfzell - die Ehe ist gerettet

Man trägt ihn Tag und Nacht, manche ziehen ihn nie aus. Der Ehering hat oft eine starke Bedeutung, viele Emotionen hängen daran. Schlimm, wenn man ihn verliert. Sebastian Sickler ist genau das passiert - und das auch noch im Bodensee.

Im Strandbad Mettnau in Radolfzell (Kreis Konstanz) hat er mit Freunden im Wasser Ball gespielt - und da passierte es: Beim Ballwurf rutschte der Ehering vom Finger. Mit Taucherbrille ausgerüstet suchten sie über eine Stunde nach dem Ring im Wasser. Die Suche blieb erfolglos, betrübt ging der Badetag der Familie am Bodensee zu Ende.

"Ringfinder" arbeiten ehrenamtlich

Wieder zuhause in Horb am Neckar fing Sebastian an im Internet zu recherchieren und landete irgendwann auf der Seite "Ringfinder". Das ist eine Gruppierung von rund 300 Männern und Frauen, die in ganz Deutschland an Land und im Wasser mit Hilfe von Metalldetektoren auf Ringsuche geht.

Janik Ratke ist leidenschaftlicher Schatzsucher

Der Gründer der Plattform ist Janik Ratke aus der Nähe von Pforzheim. Der 22-Jährige ist Bademeister. Seit er elf Jahre alt ist, geht er in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne auf Schatzsuche. Wie so eine Schatzsuche abläuft und ob der Ehering von Sebastian Sickler am Ende gefunden wurde, hat SWR-Reporterin Friederike Fiehler miterlebt.

Für die Schatzsuche, beziehungsweise für die Ringsuche im Bodensee, braucht es eine gute Ausrüstung: Kompass, Taucheranzug, Sauerstoffflasche, Brille, Flossen und - ganz wichtig - einen Metalldetektor. Janik Ratke geht gemeinsam mit seinem Kollegen Pascal ins Wasser, es ist ihr erster Einsatz am Bodensee. Die Ringtaucher bleiben optimistisch, obwohl seit dem Ringverlust Sturm und Unwetter über den Bodensee hinweggefegt sind.

"Die Dichte von Gold ist so hoch, dass der Ring exakt an der Stelle liegenbleibt, wo er runtergeht. Das einzige was passieren kann ist, dass obendrauf frischer Sand oder Sediment kommt."

Die Taucher gehen nach einem genauen Suchmuster vor, das an ein Schachbrett erinnert. Bei der Suche am Mittwoch tauchen die beiden immer wieder kurz auf. Jedes Mal blieb Pechvogel Sebastian an Land kurz das Herz stehen.

Heureka! Das Unmögliche ist geschafft

Eineinhalb Stunden später dann die Erlösung: Pascal tauchte mit dem Ring auf. Die Freude sei kaum in Worte zu fassen, sagte Sebastian Sickler. Er müsse zu allererst seiner Frau ein Bild schicken. Die Ehe sei gerettet!

Auf Tauchstation gehen die Schatzsucher ehrenamtlich. Bezahlt hat Sebastian Sickler nur die Anfahrt und die Füllungen der Sauerstoffflaschen.

Mehr Eindrücke von der Ringsuche im Video: