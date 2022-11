Gemeinderat entscheidet über riesige Photovoltaikanlagen in Öhningen

per Mail teilen

Der Gemeinderat Öhningen auf der Halbinsel Höri (Kreis Konstanz) entscheidet am Dienstagabend über ein großes Freiflächen-Photovoltaikprojekt. Anlass ist die Anfrage eines Unternehmens für erneuerbare Energien.

Am Dienstagabend will der Gemeinderat Öhningen über den Bau großer Photovoltaikanlagen in Schienen, einem Ortsteil der Gemeinde Öhningen, entscheiden. Zur Diskussion stehen insgesamt vier Flächen auf der Halbinsel Höri im Untersee des Bodensees. Sie sind zwischen sechs und acht Hektar groß. Das entspricht jeweils einer Größe von rund elf Fußballfeldern.

Alle Flächen in Privatbesitz

Alle vier Grundstücke für die benötigten Anlagen befänden sich im Teilort Schienen und seien in Privatbesitz, so die Öhninger Gemeindeverwaltung. Eine bereits erfolgte Vorprüfung durch das Landratsamt Konstanz habe mit einem positiven Ergebnis geendet. Jede der vier Anlagen könne allein rund zwei Drittel des gesamten Energiebedarfs der Gemeinde Öhningen decken.

Kosten je Anlage: Rund neun Millionen Euro

Die Anfrage zum Bau der Photovoltaikanlagen hat die Firma RES Deutschland gestellt. Sie ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich erneuerbarer Energien. Die Gemeinde schätzt die Kosten je Anlage auf rund acht bis neun Millionen Euro. Wie viele Flächen der Gemeinderat genehmigt, ist noch unklar. Sollten es alle vier sein, könnte eine der größten Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Süden Baden-Württembergs entstehen.