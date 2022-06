Die Riedlinger Tierärztin Elisabeth Stegmaier hat sich vor rund 25 Jahren einen Traum erfüllt. Sie betreibt mit ihrem Lebenspartner, der ebenfalls Tierarzt ist, am Kilimandscharo in Tansania ein Tierhospital. Verletzte oder verwaiste Wildtiere werden hier so lange gepflegt, bis sie wieder in die Freiheit entlassen werden können.