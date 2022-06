Riedlinger Tierärztin widmet ihr Leben wilden Tieren

per Mail teilen

Die Riedlinger Tierärztin Elisabeth Stegmaier hat sich vor 25 Jahren einen Traum erfüllt. Sie betreibt am Kilimandscharo in Tansania eine Auffangstation für verletzte oder verwaiste Wildtiere.

Das Tierhospital führt Elisabeth Stegmaier gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Lazlo, der ebenfalls Tierarzt ist. Verletzte oder verwaiste Wildtiere werden hier so lange gepflegt, bis sie wieder in die Freiheit entlassen werden können. Ihre Farm ist die einzige Tierauffangstation in Tansania. Tiere werden bis aus 800 Kilometer Entfernung hierhin gebracht, um wieder aufgepäppelt zu werden. SWR-Reporter Heiner Vaut hat mit der Tierärztin, die im Landkreis Biberach aufgewachsenen ist, gesprochen.

Leben und arbeiten wie in "Daktari"

Elisabeth Stegmaier und ihr Partner Lazlo leben auf einer ehemaligen Kaffeefarm. Seit 1999 haben sie die Makoa-Farm nach und nach zu einer Auffangstation für Wildtiere umgebaut. Schon als Kind träumte sie davon, so zu arbeiten wie der Tierarzt der berühmten Fernsehserie "Daktari". Rund 60 Tiere werden ständig auf der Makoa-Farm behandelt. Junge Elefanten verbringen zum Teil mehrere Jahre hier, bis sie ausgewildert werden können.

Die Riedlinger Tierärztin Elisabeth Stegmaier mit ausgewilderter Servalkatze. privat

Zukunft ungewiss - Pachtvertrag für Farm wurde gekündigt

50 einheimische Pfleger sind auf der Farm angestellt. Der Jahresetat beträgt nach Angaben von Elisabeth Stegmaier 200.000 Dollar. Da sich der Staat nicht beteiligt, ist sie auf Spenden angewiesen - und auf Touristen, die auf der Farm Urlaub machen. Die Arbeit gehe nie aus, sagt sie, aber das Leben dort mache auch viel Spaß.

"Ich genieße die Natur, ich genieße die Menschen und ich genieße das Wetter mit sehr viel Sonnenschein."

Doch die Zukunft der Farm ist ungewiss. Laut Stegmaier hat die einheimische Kooperative, die ihnen die Farm bis 2039 verpachtet hat, den Pachtvertrag vorzeitig gekündigt. Noch ist unklar, ob die Kündigung wirksam ist.

Tansania ist zur Heimat geworden

Im Alter von 30 Jahren kam die Riedlingerin nach Tansania, um ihren Kindheitstraum zu realisieren. Jetzt wird sie 56 Jahre alt. Im Notfall, sagt sie, werde sie auch jetzt noch woanders weitermachen.

"Wenn es nötig wird, packen wir alles ein und ziehen woanders hin. Aber wir werden definitiv nicht aufhören."

Ihre Heimatstadt Riedlingen versucht Elisabeth Stegmaier einmal im Jahr zu besuchen. Dann steht auch immer eine Deutschlandtour zu Freunden auf dem Programm. Ihr Zuhause sei aber Tansania, so die Tierärztin. Und dort möchte sie auch den Rest ihres Lebens verbringen.