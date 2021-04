Die Stadt Riedlingen im Kreis Biberach will mit einem Bündel von Maßnahmen die historische Altstadt wiederbeleben. In der Auftaktveranstaltung, an der 70 Bürgerinnen und Bürger online teilnahmen, wurden nach Angaben der Stadt erste Maßnahmen beschlossen. So soll das Parken in der städtischen Tiefgarage kostenlos sein, Gaststätten dürfen nachts länger öffnen. Beides solle mit dem Ende des Lockdowns in Kraft treten. Die an der Donau gelegene historische Riedlinger Altstadt gilt als eine der schönsten Oberschwabens.