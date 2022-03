Weg gesperrt wegen von Bibern angenagten Bäumen

per Mail teilen

Im Naherholungsgebiet "Mißmahl’sche Anlagen" in Riedlingen ist ab sofort einer der Wege gesperrt. Das teilte das Biberacher Landratsamt mit. Der Grund: Der Biber hat einige Bäume angenagt, sie drohen umzufallen. Zudem seien Eschen erkrankt, Äste könnten abbrechen. Noch in diesem Jahr sollen Bäume gefällt werden, dann könne der Weg wieder für Wanderer freigegeben werden. Die "Mißmahl´schen Anlagen" sind nach Angaben des Biberacher Landratsamtes die größten noch verbliebenen Donauauwälder in Baden-Württemberg.