Die Stadt Riedlingen (Kreis Biberach) will Einzelhändler und Gastwirte ab Juli unbürokratisch mit Geld aus ihrer Stadtkasse unterstützen. Grund seien zunehmende Leerstände im Stadtgebiet. Die Corona-Krise verschärfe die Lage noch zusätzlich, so die Stadtverwaltung. Sie suchte daher zusammen mit dem Gewerbeverein und Bürgern in einem Workshop nach Lösungen und veröffentlichte nun einen Förderkatalog. Im ersten Fördertopf liegen 50.000 Euro, Zuschüsse soll jeder bekommen, der auf Riedlinger Gemarkung eine Gaststätte oder ein Geschäft eröffnet oder seinen Mietvertrag verlängert. Riedlingen ist damit die wohl erste Gemeinde der Region Bodensee-Oberschwaben, die zunehmende Leerstände mit finanziellen Hilfen verhindern will.