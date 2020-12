per Mail teilen

Langstreckenläufer Richard Ringer aus Friedrichshafen hat bei seinem ersten Marathon einen großen Erfolg erzielt: Der 31-Jährige schaffte die Olympianorm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

Ringer kam bei seinem ersten Marathon am Wochenende im spanischen Valencia als 36. ins Ziel, mit einer Zeit von 2:10:59 Stunden. Er blieb knapp unter der geforderten Richtmarke des Leichtathletik-Verbandes für die Olympischen Sommerspiele 2021.

Wechsel von der Tartan-Bahn auf die Straße

Der heute 31-jährige Ringer war 2016 EM-Dritter über 5.000 Meter. Nun wechselte er von der Leichtathlethik-Bahn als Marathonläufer auf die Straße. Der gebürtige Überlinger arbeitet in Friedrichshafen, konzentriert sich aber seit 2018 auf internationale Wettkämpfe. Er läuft für den LC Rehlingen und will bei den Olympischen Spielen in Tokio starten.