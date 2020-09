Am Bodensee beteiligen sich am Samstag hunderte ehrenamtliche Helfer an der Aktion "RhineCleanUp", sie findet zum dritten Mal statt. Erstmals dabei sind Freiwillige aus Lindau, die das bayerische Seeufer von Müll befreien wollen.

Bundesweit sammeln Freiwillige in 60 Städten bei der Aktion "RhineCleanUp" entlang des Rheinufers Müll. Da der Rhein durch den Bodensee fließt, haben sich auch am Bodenseeufer Gruppen zusammengefunden, die bei der Aktion mitmachen. Beim BUND Naturschutz Lindau haben sich rund 200 Helfer gemeldet, sie wollen erstmals auch das bayerische Ufer saubermachen. Aufgeräumt wird in kleinen Gruppen und mit genügend Abstand, so die Verantwortlichen.

Konstanzer sammeln Müll unter Wasser

Am baden-württembergischen Ufer des Sees in Friedrichshafen und Langenargen wird bereits zum wiederholten Mal Müll gesammelt. In Konstanz will ein Team des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Ufernähe unter Wasser aufräumen. Eine zweite Gruppe ist am Rheinufer Seerhein unterwegs und sammelt dort Abfall ein, der Park ist ein bei jungen Leuten beliebter Treffpunkt.

Aktion an Rhein, Ruhr und Mosel

Die Aktion von der Quelle bis zur Mündung des Rheins findet mittlerweile auch an anderen Flüssen statt. In diesem Jahr sind Helferinnen und Helfer auch am Ufer der Mosel und der Ruhr unterwegs. Einer der Schirmherren ist der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Bündnis 90/Die Grünen). Im vergangenen Jahr sammelten beim "RhineCleanUp" insgesamt über 20.000 Freiwillige rund 170 Tonnen Müll.